Eliseo’s e Toquidon vencem no Citadino em rodada de 7 gols

O citadino de futsal segue em plena realização. A competição no ginásio do União registrou mais dois jogos na noite de segunda-feira (27).

Em quadra o Eliseo’s superou o Argentino Juniors pela terceirona. No primeiro tempo um jogo morno em noite inspirada do ala Quelisson do Eliseo’s. Logo aos 2 minutos de jogo, Quelisson abriu o placar.

Eliseo’s e Argentino Juniors pela terceirona

Na etapa final ele voltou a marcar e Theilor ampliou para o Eliseo’s. No finalzinho, Lissandro descontou para o Argentino Juniors e o artilheiro Quelisson acabou expulso após receber o segundo amarelo.

No outro jogo deu Toquidon. A vitória em cima do Flamengo válida pela Série B, foi de 3 a 0. Todos os gols foram marcados na etapa final. Rafinha marcou dois e Marcelo Reinoso sacramentou a vitória do Toquidon.

Toquidon venceu na rodada

Na próxima sexta-feira (1º), o citadino retorna com um jogo. Às 21hs, jogam pela divisão principal União e Center Fhotos. Já no sábado (2), ocorrem mais três jogos:

18hs – AABB x Garupa (1ª Divisão)

19h30min – Cidade Alta x Palestino (2ª Divisão)

20h30min – AEC x Danúbio (3ª Divisão)

Fotos: Roger Severo