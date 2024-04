Em Alegrete, o “Tô Chic” Salon Escovaria oferecerá serviços express no estilo fast-food

Dany Severo é uma empreendedora que desde cedo demonstrou interesse pelo universo da beleza. Sua trajetória é rica em conhecimento e experiência na área, sempre priorizando a qualidade dos produtos, serviços e atendimento. O investimento em um projeto inovador para a cidade exigiu estudos, pesquisa, tempo e dedicação.

O Tô Chic Salon Escovaria é um empreendimento que oferece serviços express no estilo fast-food, garantindo agilidade, qualidade e preços acessíveis. Sua proposta é fortalecer a autoestima e o bem-estar, atendendo às mulheres com rotinas agitadas que precisam de serviços ágeis, mantendo qualidade e preços justos.

A missão do salão é valorizar o tempo de cada mulher, promovendo o autocuidado, elevando a autoestima e incentivando o empoderamento feminino por meio de um atendimento especial e personalizado.

Um dos diferenciais do Tô Chic Salon Escovaria é a ausência de necessidade de agendamento prévio, evitando filas de espera e oferecendo atendimento simples, fácil e ágil. Além disso, o salão mantém parceria com a renomada marca de produtos capilares Micca Professional.

Com uma taxa única de R$45,00 para cada serviço, o Tô Chic proporciona atendimento express, onde a cliente fica pronta em até 45 minutos. Este é um verdadeiro diferencial para mulheres que valorizam sua autoestima, autocuidado, empoderamento e amor próprio.

Os serviços oferecidos incluem escova lisa ou modelada com tratamento express, cortes básicos, manicure simples, coloração e maquiagem social. São cinco opções para que a cliente possa chegar, escolher e sair pronta para o dia-a-dia, eventos sociais ou simplesmente para se sentir maravilhosa.

O Tô Chic será o grande aliado na rotina agitada das mulheres! O horário de atendimento é das 9h às 19h, sem necessidade de agendamento. Porém, para as clientes que desejarem exclusividade, é disponibilizado um número de contato para agendamento de atendimento no intervalo do almoço ou do trabalho.

Dany Severo destaca: “Tô Chic é um projeto ousado e inovador na cidade. Visualizo uma franquia, uma rede de salões espalhados pelo Estado e, quem sabe, pelo país afora. Com preços atrativos e únicos, a partir de R$ 45,00 por serviço, tenho certeza de que 2024 será o início de muitas oportunidades, não apenas para mim, mas também para as clientes e para o futuro do empreendimento, gerando mais empregos e oportunidades no setor da beleza.”

O Tô Chic Salon Escovaria está localizado na Rua Bento Manoel, 1313. Para mais informações, entre em contato pelo telefone 3421 1410 ou pelo WhatsApp: 55 9 9639 1361.

Mensagem: “Acreditamos que a beleza pode ser descomplicada, rápida, com preço acessível e sem necessidade de agendamento. Tô Chic chega para tornar todos os seus momentos especiais, dia após dia.”

Aline Menezes