Matteus fortaleceu o turismo e a cadeia cultural gaúcha, dizem artistas e autoridades

A visibilidade, em nível nacional, que o Matteus Amaral colocou Alegrete ao Brasil na brilhante participação no BBB24, quando além de se mostrar o autêntico gaúcho da fronteira e campanha gaúcha, promoveu a cultura do Estado que agora é conhecida por grande parte desse país Continental.

A repercussão do jovem que ostentou com orgulho a sua boina, o chimarrão e a linguagem fronteiriça na casa mais vigiada do Brasil fez com que artistas, sites, políticos e comunidade gaúcha se engajasse para que ele fosse para a final e conquistasse o 2º lugar. E agora vem a repercussão do que poderá acontecer.

O prefeito Márcio Amaral destaca a visibilidade de Alegrete teve, assim como nosso amado Rio Grande do Sul. Ele acredita que isso poderá ter retorno, no sentido de turimso, não só ao Estado, como ao nosso município e isso será tratado com o Matteus quando ele retornar à cidade. O prefeito fala que hoje é normal as pessoas andarem pilchadas aqui no RS, “antes era motivo de deboche, hoje não é mais visto assim, mais insisto que é precsio manter a identidade – que o nosso “guri” tão bem divulgou a nível nacional, salienta o chefe do Executivo.

O patrão do CTG Farroupilha, Giovane Moraes, diz que o que Matteus fez pela cultura gaúcha, no que diz respeito a divulgação e valorização a nível de Brasil, nunca ninguém fez e dificilmente fará. -Somos gratos a ele e o CTG Farroupilha demonstrou apoio não só na reta final , mas ao longo de todo o programa, disponibilizando inclusive um link para votar na própria página do CTG. – A família do nosso BBB ganhou uma joia de sócio com mensalidade grátis no Farroupilha, e esperamos fazer juntos um grande desfile no 20 de setembro com a família Amaral.

O artista gaúcho, César Oliveira, um dos grandes incentivadores do alegretense Matteus no reallity show da maior rede de televisão nacional falou que recentemente ouviu do guri de que ele tinha medo de não ser bom o suficiente, no sentido de passar aspectos da nossa cultura. -Ele mostrou com absoluta desenvoltura a cariocas, paulistas nordertinos, ao Centro Oeste e Norte que existe mais coisas que lacração e barracos. A sua participação se reflete no comércio, em empresas de rede que já estão vendendo boinas. -Espero sinceramente que tudo isso que é uma luta de anos não se perca na efemeridade da internet. Muito obrigado Matteus, do fundo do meu coração, por ajudar a divulgar e preservar a verdadeira identidade do povo gaúcho”, enfatizou.

Depois da passagem de Matteus no BBB, agora é colher os fruto disse o vereador Cléo Trindade, referente a nossa indumentária onde as Lojas Renner já aderiram a venda de boinas, mostrando a valorização do que foi difundido pelo Matteus no programa. O “Cavalo Crioulo” uma raça genuína nossa, alavancado em rede nacional um dos nossos maiores produtos, nossas comidas típicas apresentadas em rede Nacional, mostrou que o Rio Grande ganhou em todos os segmentos, e isso impulsionará o turismo para as descobertas do que temos de melhor, destacou o Vereador.

A presidente do MTG, alegretense Ilva Borba Goulart, enalteceu de forma singular o Matteus Amaral que retratou o vedadeiro gaúcho fronteiriço com a mesclas dos costumes e jeito dos países vizinhos em que todos usam boina, tomam chimarrão e isso foi fantástico. -E agora, depois dessa aula do MATTEUS no BBB vão passar a cultivar, de forma mais efetiva, nossos costumes, valorizar a cultura que mostra as raízes e a identidade de um povo que não tem vergonha de mostrar a sua autenticidade. E com isso, muita coisa pode vir agregado ao nosso Alegrete e ao Rio Grande, ponderou. E que ele continue assim, autêntico e humilde, porque foi isso que o celebrizou nacionalmente.

O Mundo do CTG, através de Juarez Paiva Malagnez diz que é visível que o legado Matteus vai ir além do reality. Ascendeu no peito dos gaúchos o orgulho de nossas tradições das nossas músicas gerar mais comércio de artigos gaúchos, boinas que até a Renner vai vender o produto. Ele limpou a imagem do gaúcho para o Brasil de é grosso. Se vê o orgulho das crianças em estar pilchados. Se eu falar meia hora não vou te dizer o quanto o Matteus foi necessário e importante ao Alegrete e ao Rio Grande do Sul, atesta. Também diz que vão alavancar mais shows e até o ENART pelo que ele falou vai ter mais público.