Em dezembro, Câmara elege novo presidente da Casa

A escolha do novo presidente da Câmara de Vereadores será pauta entre os vereadores nas próximas semanas. A escolha do novo gestor do Legislativo será dia 15 de dezembro, mas até o momento não tem nenhum nome inscrito.

A informação é de que o PP e o PDT indiquem nomes para concorrer a presidência da casa, dentre os vereadores de suas bancadas.

O presidente da Câmara é eleito, dentre os vereadores, para o mandato de um ano.

O vereador Anilton Oliveira ( PT) é quem preside, atualmente, o Poder Legislativo de Alegrete.