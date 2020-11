Prefeitura recebe EPIs de prevenção ao coronavírus que serão entregues às escolas

Mesmo na pandemia, as escolas tanto da rede estadual como municipal se preparam com seus planos de volta às aulas presenciais quando isso for permitido. Já estamos há nove meses de pandemia e as aulas foram, online, ou com a entrega, periodicamente, de material impresso aos pais ou responsáveis pelos alunos.

Para isso, através do Programa de Saúde da Escola, a Prefeitura, via fundo municipal da saúde, está recebendo EPIs de proteção individual. O material foi adquirido pelo Programa de Saúde da escola com recursos, no valor de 178 mil repassados à Secretaria de Saúde e Educação do Município.

Inicialmente chegaram as caixas com as máscaras que estão sendo entregues às direções das escolas. Também foram adquiridos álcool em gel, protetor facial e termômetros que vão chegar posteriormente.

Vera Soares Pedroso