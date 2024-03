Em final recheada de ex-jogadores, Sindicato goleia Nacional e leva 50tinha da LAF

Na noite da última quinta-feira, o estádio Municipal Farroupilha foi palco da final da categoria 50 anos do campeonato organizado pela Liga Alegretense de Futebol.

Historicamente, Nacional e Sindicato fazem um dos principais clássicos do futebol amador de Alegrete. A bola rolou e logo de início era visível o predomínio do tricolor do bairro Macedo.

Ainda no primeiro tempo, Regis fez um belo gol de falta e abriu o marcador para a equipe do Sindicato. Na segunda etapa, o predomínio prevaleceu e o tricolor do bairro Macedo fez mais dois e decretou o placar final, 3 a 0. O título coroou uma grande campanha da equipe que com grande elenco, sagrou-se campeão da categoria 50 anos da LAF.