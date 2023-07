Em noite fria, Roma garante acesso a Série B e Flamengo é rebaixado a Terceirona

Na última terça-feira(18) em uma noite gelada, aconteceu mais uma rodada do Citadino de futsal. Os jogos foram marcado pelo alto grau de decisão entre as equipes.

O primeiro jogo da noite entre Assad e Flamengo, era um confronto onde as equipes tinham pretensões distintas. A equipe comandada pelo treinador Darci toledo(Assad), vinha de cinco vitórias consecutivas e buscava manter a invencibilidade no Campeonato Municipal, já o Flamengo buscava a vitória para depender de resultados e tentar escapar da Terceirona.

O jogo começou bem movimentado com chances para as duas equipes, em noite inspirada os times protagonizaram um jogo de muitos gols, placar final 5 a 5. Assad garantiu o acesso para a elite do futsal alegretense e o Flamengo rebaixado.

O jogo mais esperado da noite entre Roma e Venelle, foi um jogão com emoção até o apito final. As duas equipes brigavam pelo acesso a segundona do Citadino, a equipe do Venelle jogava sua última partida e necessitava dos três pontos para segurar o feito. O duelo começou com muita intensidade de ambas equipes, porém, em uma noite iluminada o Roma conseguiu converter as chances de gols e venceu pelo placar de 5 a 4, garantindo o acesso a Série B 2024.

Fechando a noite congelante de frio, Cidade Alta e Agn protagonizaram um confronto pela fuga do rebaixamento. O jogo começou estudado com nenhuma das equipes lançando-se muito ao ataque. A equipe do Cidade Alta com um plantel mais recheado conseguiu suplantar na parte física a boa equipe da Agn, placar final 5 a 1.

O citadino retorna na próxima terça-feira(25), com mais quatro jogos decisivos das Séries B/C que vão definir os classificados e rebaixados desta edição do Citadino.

Fotos: Roger Severo