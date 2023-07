O que é neurodesenvolvimento: seu filho está dentro do esperado?

O desenvolvimento infantil é o resultado da interação entre fatores genéticos, biológicos e ambientais.

Todos os bebês e crianças devem alcançar um conjunto de habilidades ao atingir determinada idade. Assim, a avaliação do neurodesenvolvimento adequado deve ser parte do exame físico durante as consultas com o pediatra, contudo, você pode alertar o profissional caso note algum atraso em sua criança também.

Os marcos do neurodesenvolvimento infantil são uma série de indicadores que mostram como está o crescimento do bebê.

Naturalmente, quando uma criança apresenta marcas expressivas de atrasos no desenvolvimento infantil , é importante que os pais busquem entender o porquê isso está acontecendo, já que, esses atrasos podem ter grande impacto em todo seu desenvolvimento global.

Identificar possíveis atrasos no desenvolvimento infantil podem ser muito importante, pois pode determinar condições importantes no desenvolvimento das crianças. Ainda, esses testes podem ajudar no estímulo, para que as crianças acelerem esse processo de desenvolvimento, auxiliando também no conjunto de terapias, se assim for necessário.

Daniela Vizzotto, psicopedagoga com pós graduação em TEA e ABA, afirma que a avaliação pode garantir à criança um desenvolvimento mais adequado. Visto que, dentro do processo de desenvolvimento, existem facilitadores como a neuroplasticidade cerebral e também as chamadas “janelas de oportunidade”, essas permitindo à criança intervenção precoce e ajustada às suas necessidades. A especialista também afirma a importância da avaliação, auxiliando em possíveis diagnósticos de Transtornos como autismo e TDAH (transtorno do déficit de Atenção).

Sua criança apresenta atrasos: fala, comportamento, dificuldade de brincar, dificuldade escolar, dificuldade em seguir regras… Agende uma avalição do neurodesenvolvimento, Daniela Vizzotto possui instrumentos avaliativos que podem ser aplicados a partir do primeiro ano de vida do bebê.

