Acidente entre caminhão do Exército e Escort, em rotatória, na Praça Nova

Um acidente ocorreu na tarde de hoje(19), na rotatória da Praça General Osório com o Doutor Lauro Dorneles, Centro, em Alegrete. Não houve registro de lesões, de acordo com informações fornecidas pela Guarda Municipal.

Conforme relato, o caminhão do Exército seguia em direção à Avenida Assis Brasil, enquanto o motorista do Escort trafegava pela Praça General Osório. O acidente ocorreu no momento em que ambos os veículos estavam passando pela rotatória. Ainda não foram divulgados detalhes sobre as circunstâncias exatas do ocorrido. Nas imediações há sistema de videomonitoramento que poderá auxiliar na investigação.