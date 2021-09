Em Novo Barreiro, Real perde mais uma pela Série B da Liga Gaúcha de Futsal

Na noite do último sábado (11), o representante alegretense na Ligas Gaúcha Série B, esteve em Novo Barreiro.

O confronto contra a ANBF, iniciou favorável ao time da casa que abriu o placar ainda no primeiro minuto de jogo. Logo no início da partida Charles fez 1 a 0 para a ANBF.

O Real tentava conter os avanços do adversário, mas oscilava muito no jogo. O empate veio na base da insistência, Jacãozinho deixou tudo igual. Faltando alguns segundos para o intervalo Vini, que estava em uma noite iluminada, marcou o segundo para a equipe da casa, golaço digno de pivô.

Na etapa final, o Real apresentou as mesmas dificuldades. Falta de um grupo maior e jogadores mais experientes. Mas a gurizada de Alegrete era valente e em certos momentos do jogo controlou o domínio da equipe alviverde.

A ANBF ampliou o marcador para 3 a 1 com Andrei. Atrás no placar o Real melhorou e descontou com Eliezer, 3 a 2. Mas de intensa correria o jogo esquentou no final em duas faltas cometidas o Real teve dois jogadores expulsos. Na primeira levou o 4 a 2 com mais um gol de Andrei e na outra Vini decretou a vitória para Novo Barreiro em 5 a 2.

ANBF – representante de Novo Barreiro

O técnico Alonso Medeiros protestou contra a arbitragem. Resignado o técnico não concordou com os critérios adotados pelo árbitro em relação aos cartões. “Fica difícil a gente correr atrás e eles distribuírem cartões para nossa equipe de forma direta. Tivemos dificuldades, mas em certos momentos melhoramos nossa forma de atuar e nas duas expulsões levamos os dois gols”, lamentou Medeiros.

A rodada ainda teve a vitória do Fontoura Xavier jogando em Gentil, venceu a APF por 5 a 3, e a ABELC ganhou em casa do São José do Inhacorá por 1 a 0. O Fontoura Xavier e SR Futsal somam 15 pontos, ABELC e AFSJI tem 10, ANBF 9, APF 8 e o Real 2.

Faltando 4 jogos para encerrar a 1ª fase, o time de Alegrete joga na Arena Esportes e Lazer no dia 18, às 20hs, frente a ABELC. “Falta apoio, a gente está sempre lutando para poder viajar. Não conseguimos manter o mesmo time em função que alguns atletas trabalham, temos militares no grupo. Somos alvos de crítica por todos os lados, mas aqui todo mundo vai ir até o final da competição. Não é fácil fazer futsal hoje ainda mais com muita gente criticando o trabalho sem saber das dificuldades que enfrentamos. Nosso grupo é jovem e todos estão se esforçando ao máximo”, desabafou o técnico Alonso Medeiros.

