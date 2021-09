Os desafios das políticas de assistência social na pandemia

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

A Rede de Assistência Social do Município é integrada por equipes multiprofissionais que atuam nos Centro Especializado em Assistência Social- CREAS, Centro de Referência em Assistência Social – CRAS, saúde e outros serviços do Município.

Os problemas estão cada vez mais frequentes e variados para que os trabalhadores desses serviços consigam atender tanta demanda.

Conferência de Assistência Social

A XXIV Conferência Municipal de Assistência Social trouze ao debate de tema – financiamento público, para enfrentarmos as dificuldades, diz Cristina Nunes da Costa do Conselho de Assistência Social.

A pandemia asseverou certos problemas ( pessoas sem emprego, violências domésticas) e requer muito mais trabalho de todos os envolvidos na Rede, que deve servir como um guarda-chuva de proteção para que as políticas públicas de assistência social, direito de todos e dever do estado chegue às pessoas.

Cristina diz que existem alguns desafios como a falta de esclarecimento de cada serviço -especificidade da função de cada órgão. São muitas siglas é quem está do outro lado não sabe para que serve. Isso não depende só da classe social, porque qualquer cidadão pode acessar essa Rede.

Conferência de Assistência Social

Ela lembrou que as desigualdades são reais, o que significa que pessoas precisam chegar ao serviço da ponta da assistência social. Políticas que não devem ter partido, e sim trabalhar para minimizar as necessidades de muitas famílias, que aumentaram com a pandemia.

-Temos que aprender, em tempos de pandemia, a lidar com público mais vulnerável e que precisa desses serviços que exigem esse olhar diferenciado – talvez esse também seja outro grande desafio – pessoas para trabalhar com processo de acolhimento ainda mais exigente nos tempos atuais, questiona.