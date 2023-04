Escola Eduardo Vargas promoveu encontro de pais e professores com especialistas em Autismo

2 de abril é uma data que tem como objetivo promover o conhecimento a respeito do Transtorno do Espectro Autista (TEA) e seus direitos. A escola Eduardo Vargas promoveu, no dia 21 de março, juntamente com o Instituto Federal Farroupilha (IFFar), um projeto de extensão de apoio e acolhimento aos professores. A atividade foi coordenada pelas professoras Luciana de Oliveira Fortes, especialista na área da inclusão, e a professora Dânae Longo, doutora geneticista. Dânae fez um momento com os pais da escola que têm filhos com autismo e, posteriormente, os familiares foram atendidos pelas professoras especialistas da escola, Cecilia e Elizandra, que realizam durante todo o ano o Atendimento Educacional Especializado com as crianças (AEE).

A formação com as professoras contou com uma palestra sobre as legislações que regem a pessoa com deficiência, como o Estatuto da Pessoa com Deficiência, e o papel dos profissionais envolvidos no processo de inclusão escolar. A frase motivadora do encontro foi “Para cuidar é preciso conhecer”. A professora Dânae Longo, que tem um filho com TEA, relatou as dificuldades que teve no processo diagnóstico e a importância da estimulação precoce para o desenvolvimento das crianças com TEA. O objetivo da formação foi alcançado: criou-se uma rede de apoio entre pais, professores e escola.