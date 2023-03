O relato dela, foi diante de todas as conquistas do filho que, mesmo diante de algumas limitações há oito anos está trabalhando em uma empresa da cidade.

Cristina fez uma homenagem ao filho, por toda dedicação e comprometimento – ele é um exemplo para todos, um orgulho e motivo de muitas alegrias – pontuou.

Dudu, uma história de vida que é pura inspiração

Eduardo de Almeida Fogliarini, está com 34 anos, ele é natural de São Borja, mas é alegretense de coração. Ele veio para a 3ª Capital Farroupilha com menos de três anos.

A mãe pontua que Dudu, como é carinhosamente chamado, foi um filho esperado com muito amor. Ele nasceu saudável, até então, estava tudo bem.

No entanto, aos quatro dias de vida complicações e problemas de saúde surgiram, desta forma, ele passou muito tempo em tratamento, e isso o deixou com sequelas.

Com algumas limitações, iniciais, a família passou a desenvolver várias atividades, ele foi muito “trabalhado” com estimulação precoce, sessões de fonoaudiologia, fisioterapia e todos os demais tratamentos necessários.

O resultado são todas as conquistas que hoje ele alcançou – ressalta a mãe. Cristina segue a narrativa, acrescentando que, aos sete anos, Dudu foi para a escola, no primeiro momento, para uma escola particular.

Passado um período, por opção da família, ele passou a frequentar a classe especial, na escola Farroupilha. “Lá, ele foi acolhido e trabalhado nas suas dificuldades, com amor e respeito, conseguindo assim, ser alfabetizado. A partir desta fase, com muita luta seguiu os estudos, realizou ensino médio na escola Demétrio Ribeiro e depois chegou ao tão sonhado curso de Educação Física na Urcamp. Ai sim, foi muita luta, determinação, coragem e vontade de vencer”, evidenciou a mãe.

Depois de formado, iniciou mais um desafio, o cargo que exerce, o seu trabalho na farmácia Panvel. “São oito anos de dedicação, pontualidade e responsabilidade, que é a marca dele. As limitações existem, mas com o apoio dos colegas, ele vai em frente! A Panvel pra ele significa a conquista de muitas coisas, independência, valorização, conhecer novas pessoas e conviver com todo tipo de situação no dia a dia”- considerou Cristina.

Ela salienta que enquanto pais e família – Dudu é só orgulho que oferta muitas alegrias, são inúmeras, e a luta diária deles e da vida toda foi e sempre será pela Inclusão.

“Não foi e não é fácil, porém, o nosso conselho, se é que posso dar, é, que os pais lutem pelos seus filhos. Por menor que seja o problema que venham a ter, eles tem direito a respeito ,amor e inclusão.

Nossa gratidão eterna a todos os profissionais que foram anjos na vida do Eduardo e a Deus sempre, por este presente que é o Dudu”- finaliza.