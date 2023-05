Em Rio Grande, alegretense realiza o sonho de participar da Ciranda Cultural de Prendas

O Movimento Tradicionalista Gaúcho realizou de quinta-feira (18) a sábado (20), em Rio Grande, a 52ª edição da Ciranda Cultural de Prendas. Trata-se do concurso mais antigo do calendário oficial do MTG, instituído no 15º Congresso Tradicionalista Gaúcho, realizado em janeiro de 1970, no município de Santiago.

A Ciranda é realizada nas categorias mirim, juvenil e adulta e escolhe anualmente, dentre as candidatas, aquelas que melhor representem as virtudes, a graça, a cultura, os dotes artísticos, a desenvoltura e a expressão da mulher gaúcha. Fazem parte da Ciranda avaliações escrita, artística, oral, mostra folclórica e relatório de atividades.

A alegretense Jéssica Silva 1ª Prenda Juvenil da 4ª RT, fez bonito na cidade de Rio Grande participando da 52° Ciranda Cultural de Prendas, fase estadual. Jéssica representou o CTG Aconchego dos Caranchos e a 4ª RT. A alegretense esteve acompanhada da delegação da região que lotou um ônibus para apoiar o sonho da alegretense. Jéssica participou da prova escrita, oral, mostra cultural e apresentações artísticas.

No entanto, não foi dessa vez que conseguiu a faixa, mas fez uma ótima apresentação e trouxe na bagagem muita experiência e conhecimento, realizando o sonho de uma prenda, participar da Ciranda cultural de prendas, fase estadual. Ela agradece todos que de uma maneira ou de outra, colaboraram para este sonho ter sido realizado. Disputaram o concurso 59 concorrentes em três categorias – treze a menos que em 2022.

O CTG Missioineiro dos Pampas, de Três Passos, no Norte do estado, entrou para a história ao emplacar três candidatas entre as vencedoras: Laura Schweigert Braseiro e Kelli Larrisa Pletsch foram eleitas as primeiras prendas juvenil e mirim, respectivamente. Já Cristina Kunzler Diemer foi escolhida a segunda prenda adulta do estado. Uma verdadeira façanha.

Para finalizar o evento com chave de ouro, após a premiação das prendas agraciadas, foi realizado um baile na Associação Amigos do Cassino, onde todas as concorrentes das três categorias se reuniram para confraternizarem o evento.

Confira as vendedoras

Categoria mirim

3ª prenda mirim – Nadine Machado Barbosa (São Gabriel/18ª RT/CTG Caiboaté)

2ª prenda mirim – Giovana Arruda Rodrigues (Santa Maria/13ª RT/ DTCE Marcas do Pampa)

1ª prenda mirim – Kelli Larissa Pletsch (Três passos/20ª RT/CTG Missioneiro dos Pampas)

Categoria juvenil

3ª prenda juvenil – Eva Sofia Dias da Silva (Santo Ângelo/3ª RT/CTG Vinte de Setembro)

2ª prenda juvenil – Isadora Biesek Castellani (Bento Gonçalves/11ª RT/CTG Herdeiros da Bombacha)

1ª prenda juvenil – Laura Schweigert Braseiro (Três passos/20ª RT/CTG Missioneiro dos Pampas)

Categoria adulta