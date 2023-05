Gruta de Nossa Senhora, local diferenciado à margem do Ibirapuitã, quase no centro de Alegrete

A religiosidade é algo inerente a muitas pessoas que acreditam nesta ou naquela crença, como forma de amenizar sofrimentos e vencer demandas em suas vidas. Acreditar e vivenciar isso como forma de fé faz com que muitos tenham mais equilíbrio ou busquem meios que só a crença pode encaminhar.

A devoção de quem acredita no poder de Nossa Senhora.

É bem próximo ao centro de Alegrete, com a entrada pela Avenida Eurípedes Brasil Milano, com a Rua Joaquim Antônio, uma estreito caminho que leva a uma gruta com a imagem de Nossa Senhora Aparecida- padroeira do Brasil. O local tem a imagem da Santa em local fechado, além de um espaço com bancos, em baixo da sombra de árvores nativas, aos que quiserem conhecer e até ficar por um tempo fazendo orações e contemplando a natureza.

Esta imagem, segundo moradores próximos à Gruta, estava mais abaixo, em meio as pedras numa gruta natural, às margens do Rio Ibirapuitã, que margeia bem de perto aquela área da cidade. Porém, como o local é passível de enchente, a Santa foi trazida mais para cima onde foi feito um espaço fechado com tampa de vidro, protegendo o símbolo de crença de muitos católicos e umbandistas ( no caso com a imagem de Iemanjá). No local, fazem orações, ascendem velas, realizam pedidos ou agradecem por graças alcançadas, como no caso da pensionista, Jandira Barros.

Quem for visitar é solicitado, pelos vizinhos da Gruta, que cuidem deste local, que além da fé, promove a paz, já que fica embaixo de árvores nativas ao lado do rio Ibirapuitã.