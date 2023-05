Projeto solidário da Sociedade Cruzeiro ajuda crianças através do futebol

O esporte é um dos melhores meios de socializar é levar valores cidadãos às crianças e jovens. É com esse objetivo que a Sociedade Esportiva Cruzeiro, através de seu presidente João Leodoro e parceiros realiza um trabalho solidário com uma escolinha de futebol. Meninos de 9 a 15 anos ja estão tendo orientações e treino de futebol no campo do Palmeiras aos sábados pela manhã. Uma das condições é de que estejam estudando. Aniuska Silva dos Santos, que integra o projeto, ressalta o apoio dos parceiros para que realizem este trabalho que busca mostrar e desenvolver talentos no futebol dentre meninos de bairros próximos.

Preleção

E em apenas duas semanas o projeto solidário de futebol já conta com 46 meninos. A empolgação deles, com apoio do pais, nos da certeza de prosseguirmos com este trabalho que conta com apoio da Loja Alternativa, Hamud Maruf, vereador Eder Fioravante, professor Peterson, William Gonçalves, Iara seguros, Lisiane Freitas e Isadora Martinez que doaram materiais à escolinha. Essa prática está sendo tão positiva que muitas crianças que tinham dificuldades de comer, porque não gostam de muitos alimentos, agora para poder participar dos treinos começaram a comer melhor. Isso em relato das próprias mães, diz Aniuska dos Santos.

Treino no campo do Palmeiras

O projeto da Sociedade Esportiva Cruzeiro espeara que mais parceiros juntem-se a este trabalho que tem o objetivo de tirar crianças da frente das telas de celular ou das ruas, para praticar o futebol que ensina também o espírito de equipe.

Equipe do esporte solidário do projeto da Sociedade Esportiva Cruzeiro