Mari Rohãn, que ajudou a organizar o II Festival de Mate Doce, diz que esse hábito nunca vinha só. Era acompanhado por cucas, broas, bolos, doces caseiros de várias naturezas e bolos fritos. Era o verdadeiro encontro de comadres, que ao chegarem de visita costumavam presentear as donas da casa com algo bom. O evento foi realizado na sede do Piquete Presilha da Amizade, porque temporiamente o CTG está impedido de realizar este tipo de atividade.

Para resgatar essa interação secular entre mulheres e crianças, além de apresentar a tradição para aqueles que não conhecem ou não frequentam uma entidade tradicionalista, foi realizado o II Festival do Mate Doce com bolo frito no último final de semana, na sede do Piquete Presilha, que é filiado ao CTG Vaquenaos da Fronteira.