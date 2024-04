Assembleia Legislativa aprova programa de escolas cívico-militares no RS

Share on Email

Em uma sessão tensa, com galerias tomadas por apoiadores do modelo e professores contrários à medida, além de um debate intenso entre parlamentares no campo ideológico, o placar foi de 30 votos favoráveis e 14 contrários.

O deputado Delegado Zucco (Republicanos), proponente do texto como líder de sua bancada, comemorou a aprovação, que cria, conforme ele, um modelo nos moldes do que acontece em outros estados como Paraná, Mato Grosso, Goiás e São Paulo. Neste último, o projeto foi encaminhado ao parlamento pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Zucco entende que a revogação do programa em âmbito nacional pelo atual governo federal, em julho do ano passado, deixou as escolas que ainda seguem o modelo “órfãs de uma legislação”, a qual passará a ser fornecida, caso o governador Eduardo Leite (PSDB) sancione esta medida.

O parlamentar diz que não haverá obrigatoriedade à adesão de escolas estaduais e municipais, mas aquelas que desejarem participar seguirão essas diretrizes com “ampla consulta à comunidade”, por meio de consulta pública.

Para ingressar no programa, as escolas deverão, preferencialmente, atender crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, apresentar baixos índices de fluxo escolar e baixos índices de rendimento escolar.

Segundo Zucco, atualmente o RS conta com 26 escolas estaduais e 60 municipais que adotam o modelo. “Os municípios aderiram bastante ao programa e uma novidade é que o projeto permite a utilização de guardas municipais do modelo cívico-militar”, explica o autor do texto.

Os agentes das guardas municipais se juntam aos brigadianos e militares da reserva, que podem atuar como monitores.

Parlamentares contrários ao projeto definiram-no como ilegal. Foi o caso de Sofia Cavedon (PT), que mencionou que o modelo não está previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional; além disso, relembrou que o Tribunal de Justiça do RS acatou ação movida pelo Cpers-Sindicato e suspendeu a instalação.

“Não há base legal para este modelo. Educação é educação, ação militar é ação militar, elas não devem estar juntas”, disse a deputada. Ela ressaltou que a escola pública precisa de “pluralidade, liberdade e democracia”.

Esse entendimento foi compartilhado pelo Cpers, que tinha representantes nas galerias com cartazes contendo os dizeres “Não ao PL 334/2023” e “Escola não é caserna”.

Na visão dos sindicalistas, as escolas cívico-militares são “reconhecidas por adotarem um modelo autoritário e disciplinador, no qual militares têm influência direta sobre o ambiente educacional.

Fonte: Felipe Nabinger