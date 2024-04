Novo secretário da Sedetur fala em continuidade do trabalho e foco no plano de Governo

A reportagem do Portal Alegrete Tudo visitou a sala do novo secretário de desenvolvimento e turismo de Alegrete. Por conta das eleições que ocorrem em outubro deste ano, aqueles que vão concorrer a cargos eletivos precisam deixar as pastas seis meses antes.

Na Sedetur, Caroline Figueiredo renunciou e para seu cargo assumiu Fernando Ferreira da Costa Lucas. O profissional em advocacia e corretor de imóveis está desde o dia 1º à frente da secretaria. Fernando tem 31 anos, filiado ao MDB, concorreu às eleições municipais de 2020, onde colocou seu nome para o cargo de vereador e recebeu 303 votos, ficando na terceira suplência.

Ainda tomando ciência do trabalho, ele conversou com a reportagem onde se disse ambientado à nova missão e de pronto elogiou a gestão de Caroline Figueiredo.”Quero dar continuidade no trabalho com foco no plano de Governo, em frente na sequência dos trabalhos”, resumiu o escolhido pelo prefeito Márcio Fonseca do Amaral.

Ferreira é ponderado e já fez reuniões com o grupo da Sedetur, para alinhamento das atividades. Algumas ainda está se inteirando quanto ao funcionamento. Ele revela que embora com orçamento enxuto e sem a mão de obra ideal, pretende seguir tudo que foi planejado. Vice-presidente do CEA e secretário do Rotary Club Alegrete Norte-Centro, Fernando está dando suporte nesse momento de transição na prefeitura. Ele quer somar e se possível for, agregar idéias nos planos de trabalhos já traçados dentro da Sedetur.

Indagado sobre se listaria um projeto, ele é cauteloso e prefere dar sequência ao trabalho. Além da Geração da Chama Crioula, a Sedetur já alinha a implementação de rotas de cicloturismo para o município, diversas ações ainda nesse semestre, visando o desenvolvimento da cidade.