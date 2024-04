Alegrete Summit – inspiração, inovação, negócios e conexão.

A cidade de Alegrete está prestes a sediar um evento importante que promete inspirar e fomentar a inovação em diversas áreas. O Alegrete Summit que vai ser realizado nos dias 25 e 26 de abril. É uma oportunidade única para profissionais, empreendedores e entusiastas se conectarem, aprenderem e compartilharem experiências.

No primeiro dia do evento, dia 25 de abril, o destaque será para as palestras sobre inovação no setor público e inteligência artificial para negócios. Vitor Almada do Pampa Tec informa que Rafael Jacques de Oliveira, Secretário de Desenvolvimento Econômico de Panambi, trará sua expertise para discutir as novidades e desafios da inovação no poder público. Em seguida, Roberto Santos, renomado estrategista de negócios e criador do programa “Inteligência Artificial para Negócios”, apresentará insights valiosos sobre como a inteligência artificial pode impulsionar os negócios.

Evento de inovação tecnológica

Já no segundo dia, 26 de abril, o foco será nas startups de sucesso, com pitchs de empreendedores que estão transformando o mercado com suas idéias inovadoras. Além disso, os participantes terão a oportunidade de aprender sobre a importância do fracasso e como ele pode ser um elemento essencial para o sucesso, com o Fundador e Head de Causas do Vakinha.com.

O evento é gratuito e acontecerá das 19h às 22h, no Auditório Sicredi.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas através do link:

https://www.even3.com.br/alegretesummit24/

Não perca a chance de fazer parte deste momento de aprendizado, networking e inspiração. Junte-se a nós no Alegrete Summit e seja parte da transformação!