Em uma noite com casa cheia, Blackout estreia com o pé direito e conquista sua primeira vitória na Bronze

Com mais de 600 pessoas e embalada pela banda dos Leões da ABF, a equipe alegretense venceu por 9 a 3 e somou seus primeiros três pontos na competição estadual.

Antes da bola rolar, a torcida recepcionou os atletas com ruas de fogo e entoando cantos de apoio aos jogadores da ABF. No aquecimento da partida, já era possível sentir a atmosfera de decisão e o clima que a Associação Alegretense estava protagonizando. A bola rolou e o domínio técnico da Blackout era visível, Eduardo Tessari, abriu o marcador e levou a massa ao delírio com o primeiro gol da equipe na Série Bronze.

No decorrer da partida, o técnico, Eduardo Freitas, foi mexendo e mesclando os quartetos da ABF. Ponto negativo foi a lesão no ombro do goleiro Lucas Silva, que numa saída do gol acabou machucando o ombro e não conseguiu retornar a partida.

No segundo tempo, a Blackout manteve a intensidade e conseguiu converter as chances em gols, placar final 9 x 3. Após partida, muita comemoração, gritos e festa da equipe alegretense, no próximo domingo (30), ocorre mais uma partida da ABF pelo estadual Série Bronze.