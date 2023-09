Embriagado, homem armado com uma faca ameaça familiar e acaba preso

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

A solicitação partiu de uma vítima de 56 anos, que relatou que seu irmão, de 50 anos, estava na frente de sua residência em um estado alterado e portando uma faca, ameaçando causar-lhe ferimentos.

Quando os policiais chegaram no endereço, o indivíduo já havia sido contido por pessoas próximas. Ele apresentava sinais visíveis de embriaguez e demonstrava um comportamento bastante agressivo. Durante a abordagem, o acusado resistiu à ação policial, sendo necessário o uso de algemas para garantir a segurança de todos os envolvidos.

“Anjos” de plantão resgatam mais uma pessoa da Ponte Borges de Medeiros

A faca que o indivíduo portava, com aproximadamente 30 cm de lâmina, foi apreendida. Posteriormente, as partes envolvidas foram conduzidas à Delegacia de Polícia, onde a autoridade policial determinou a autuação em flagrante do acusado.