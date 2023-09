Rio Ibirapuitã registra recuo na manhã deste domingo

As consequências da elevação do nível do rio são visíveis na comunidade, com 23 famílias desabrigadas, totalizando 66 pessoas, e 56 famílias desalojadas, abrangendo 159 indivíduos. Os bairros afetados incluem Vila Nova, Santo Antônio, Canudos, Macedo, Promorar e Vila Izabel.

Para auxiliar as vítimas da enchente, dois abrigos estão em operação: o Ginásio do Oswaldo Aranha e o Antigo Posto do Bairro Macedo. As autoridades locais e organizações voluntárias estão mobilizadas para prestar assistência às pessoas afetadas.

Os esforços de resposta estão sendo coordenados com o apoio ativo dos servidores da prefeitura de Alegrete, o Exército Brasileiro e voluntários da comunidade. Para informações adicionais e assistência, a população pode entrar em contato com a Defesa Civil pelos números (55) 3961 1707 e (55) 991589544.