EMEB Alcy Vargas Cheuiche realiza mostra de trabalhos do projeto “Jardim dos Tributos”

O Projeto “O Jardim dos Tributos” vem sendo desenvolvido pela Escola Municipal Alcy Vargas Cheuiche desde o mês de maio com a criação da história e do livro “O Jardim dos Tributos” pela professora Patrícia Bragamonte e pela graduanda em Design de Comunicação Sofia Trevisan Farret.

No mês de julho, no Auditório da Unipampa, foi realizada a Oficina de Produção de Sequências Didáticas para os professores da educação infantil e dos anos iniciais da rede de ensino de Alegrete. A formação teve o objetivo de desenvolver, com base no livro, um roteiro de atividades que contemplasse as habilidades propostas na BNCC para cada etapa de ensino na transversalização do tema da Educação Fiscal que está sendo estudado.

Após a capacitação, os professores apresentaram a história para os alunos e realizaram diversas atividades com as turmas de educação infantil, Nível A e B, e de anos iniciais, 1º, 2º, 3º, 4º e 5º anos. Na socialização das aprendizagens, a Escola organizou uma Mostra com a exposição dos trabalhos que foram desenvolvidos em sala de aula durante os meses de agosto e setembro.

A Mostra, que iniciou no dia 25 de setembro e vai até o dia 03 de outubro, estará em diferentes locais da cidade para que a população alegretense e demais escolas também possam fazer a visitação.

A primeira exposição dos trabalhos foi na Escola Alcy Vargas Cheuiche, onde os alunos, professores e comunidade escolar puderam prestigiar o material que foi produzido e conhecer os estudos sobre a Educação Fiscal. No primeiro dia da Mostra, os servidores da Receita Federal, Gilmar Martins, Melissa Mafaldo e Maira Pinheiro, estiveram na Escola para apreciarem o trabalho realizado. Na oportunidade, registraram o seu encantamento com as produções e solicitaram a realização da exposição na agência local da Receita Federal.

Nos dias 27 e 28 de setembro, a Mostra O Jardim dos Tributos estará no Centro Administrativo Municipal José Rubens Pillar, das 9h às 13h. Já nos dias 02 e 03 de outubro, das 9h às 13h, os trabalhos poderão ser apreciados na Prefeitura Municipal de Alegrete (Palácio Ruy Ramos), bairro Centro.

O encerramento do Projeto será no dia 18 de outubro de 2023, às 18h, com o lançamento do Livro “O Jardim dos Tributos” na 42ª Feira do Livro de Alegrete.

