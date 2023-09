Linha de ônibus no bairro Nilo Gonçalves tem alteração

A Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania, comunica alteração de itinerário nas Linhas João XXIII X Nova Brasília, Medianeira X Nova Brasília, Polivalente X Ibirapuitã e Terminal X Nova Brasília, a partir desta quarta-feira, 27, devido ao conserto das principais vias de acesso ao bairro Nilo Soares Gonçalves.

A alteração ocorre no sentido Centro – Bairro, para que passe pelas ruas Albino Severo e Helena Galante, à direita nas ruas Blau Nunes, Bibiana Cambará e Érico Veríssimo (Rua Z). À esquerda nas ruas Mãe do Ouro (Rua S) e Rodrigo Cambará e na Av Simões Lopes Neto, onde ambas deverão sair do bairro pelas ruas Constantino da Costa Leite ou Helena Galante, retornando aos itinerários normais.

A assessoria da empresa Fronteira D’Oeste informa que uma vez por semana molas dos ônibus quebram ao transitar pelas ruas tomadas de buracos. O prejuízo vem sendo grande, porque o preço das molas variam de 300 a mais de mil reais cada uma. Em virtude disso, a empresa em conjunto com a Secretaria de Segurança Pública resolveu modificar o itinerário da linha de ônibus do bairro Nilo Gonçalves. A reportagem do PAT entrou em contato com o Secretário Daniel Rosso, ele confirmou que a mudança é em razão de uma rua do mesmo bairro que apresenta condições mais favoráveis pra a mobilidade na região.

Fotos: reprodução