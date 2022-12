EMEBs participam de mostra de empreendedorismo no Experience Day

Share on Email

O evento foi promovido, no último dia 15, pelo SEBRAE e PAMPATEC.

Na oportunidade, as EMEBs Francisco Mafaldo (Polo do Caverá), Silvestre Gonçalves (Polo Rincão do 28), Antônio Vilaverde Moura e Waldemar Borges apresentaram alguns dos trabalhos desenvolvidos pelos alunos e professores durante o ano.

A integração dos trabalhos das escolas neste evento foi essencial para que os alunos, além de mostrar seus trabalhos a partir da realidade de suas comunidades, também pudessem conhecer novas possibilidades de inovar, empreender e experimentar novas tecnologias.

O projeto do JEPP foi criado para proporcionar o debate, estudo e a prática do Empreendedorismo durante os primeiros nove anos da educação básica e é voltado a estudantes de 6 a 14 anos, que aprendem a planejar e organizar ações empreendedoras.

