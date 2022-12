Gerson, um pintor talentoso com aguçado olhar social

Share on Email

O alegretense de coração que, atualmente, busca mais visibilidade à sua arte, já foi notícia no PAT em 2020, quando falou da sua paixão pela pintura, algo que transformou sua vida.

Desde 2019 a superação veio ao iniciar pinturas em telas. Gerson que já participou, no Instituto Federal Farroupilha da mostra Cultural e ficou em segundo lugar no Ranking geral da mostra cultural e Primeiro lugar nas Artes visuais, com artes em pintura na madeira, também é benevolente.

Ele já fez doações de telas para entidades, como a Santa Casa de Alegrete.

“Sempre penso na importância de auxiliar o hospital e outros locais que necessitam de apoio. Isso, devido ao serviço prestado e, como não tenho dinheiro, então já fiz doações de telas como uma forma de contribuir. Pois podem leiloar e arrecadar algum valor. Sou humilde, mas gosto muito de ajudar as pessoas”- completou.