Emenda impositiva do PDT possibilita pavimentação em ruas do Bairro Dr. Romário

Na presença da comunidade local e lideranças municipais o ato contou com a participação do procurador-geral do Município, Paulo Faraco, o secretário de Finanças e Orçamento, José Luís Cáurio, o engenheiro Carlos Alexandre da Secretaria de Planejamento, bem como vereadores da bancada do PDT e presença maciça dos moradores daquela região.

O vice-prefeito Jesse Trindade, representou o município e destacou a importância de todos contribuírem para melhorias na cidade. Ressaltou que foi mais um passo importante em que atendeu a demanda daqueles moradores.

Segundo o vereador Eder Fioravante, o investimento na ordem de R$ 700 mil, é financiado por meio da emenda impositiva da bancada do PDT. “Uma iniciativa que reflete o compromisso em transformar as infraestruturas urbanas e proporcionar maior qualidade de vida aos cidadãos”, destaca.

Fioravante ressaltou que as duas ruas fazem ligação da linha do ônibus com acesso a Escola Waldemar Borges e o Posto de Saúde do bairro. A sugestão solicitada pelo vereador Eder Fioravante e demais vereadores da Bancada do PDT, culminou com a prefeitura conseguindo realizar o processo de licitação em tempo recorde, com ajuda de todos os funcionários da Secretaria de Planejamento, explicou o vereador.

O ato de assinatura marcou o início do projeto que vai pavimentar mais duas ruas do bairro, que não haviam sido contempladas com pavimentação asfáltica. Os moradores comemoraram as melhorias, que já iniciaram tão logo a assinatura foi efetivada, a cargo da Construtora Alegretense.

Fotos: reprodução