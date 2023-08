Grave acidente no bairro Santos Dumont deixa dois feridos

A colisão envolveu duas caminhonetes e resultou em dois feridos, de acordo com informações fornecidas pela Brigada Militar.

As autoridades competentes foram prontamente acionadas, incluindo equipes da Brigada Militar, SAMU e Bombeiros, que se deslocaram para o endereço. Segundo as informações divulgadas pela Brigada Militar, um jovem motorista de 18 anos, que não possui habilitação, estava trafegando pela rua Bahia. Ao chegar no cruzamento com a rua Santa Catarina, ele teria desrespeitado a sinalização de preferencial e colidido violentamente com uma caminhonete Hilux, que estava se deslocando no sentido bairro/centro e tinha um homem de 26 anos ao volante.

O condutor da Hilux saiu ileso. Entretanto, o jovem motorista da caminhonete Corrier sofreu ferimentos e foi socorrido pela equipe do SAMU, que chegou rapidamente ao local. Além do motorista, havia uma passageira no veículo, identificada como mãe do motorista de 18 anos. Ela também sofreu ferimentos devido à colisão e foi levada à Santa Casa com o filho. Os Bombeiros foram acionados pois inicialmente, a informação era de que os feridos estavam presos às ferragens, o que não se confirmou.

Os danos causados aos veículos envolvidos foram expressivos, ressaltando a gravidade do impacto.

