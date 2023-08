Emenda parlamentar vai destinar 200 mil reais para custear exames para cavalos no desfile de 20 de setembro

Os tradicionalistas, representantes de entidades e simpatizantes se fizeram presentes e ficaram satisfeitos com a aprovação.

A emenda parlamentar de 200 mil reais, articulada pelo Vereador Cléo Trindade com o Deputado Federal Márcio Biolch, que também contou com parceria do Prefeito e Secretários. Esse valor vai servir para custear esses exames exigidos aos cavalos que desfilam nos evento dos Festejos.

O veredaor Cléo, autor do projeto, diz que a partir da semana vem que vem será feito um cadastro na sede da 4ª Região ao lado do Museu do Gaúcho. O interessado devem levar um documento ou carteira de trabalho que comprove que é rural ou está no CAD único, ou inscritos no NIS. Será feita uma análise por uma comissão integrada pela Secretaria da Agricultura, Emater, Inspetoria Veterinária e Comissão dos Festejos que vai triar e só depois será repassada às veterinárias.

Para o desfile de 20 de setembro, um dos maiores da região e um dos maiores do Estado são esperados 5 mil cavalarianos e todos os cavalos devem passar por exames de anemia infecciosa e influenza e e ter os comprovantes.