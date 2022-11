Emerson Bianchini, da Interneith, morre aos 45 anos

Share on Email

Há cerca de 4 anos, ele passou a enfrentar uma grande luta contra o câncer. Segundo informações, ao PAT, ele estava hospitalizado na Santa Casa de Alegrete e não resistiu a complicações no quadro de saúde.

A gratidão nos faz melhores, mesmo quando a causa é usual

Nas redes sociais, muitas mensagens já foram postadas em homenagem ao grande guerreiro que o empresário foi, desde que soube do diagnóstico e também por todo reconhecimento pelo trabalho que desenvolveu. Emerson era muito querido e amado pelos funcionários e muitos se tornaram grandes parceiros de vida e ele os considerava da família.

Um pouco da história

Em 1998, o empresário Émerson Bianchini vindo do Paraná aceitou o desafio e comprou, a Empresa Interneith.

Ele foi convidado a conhecer as empresas Interneith do RS, pois se tratava de uma rede. Inicialmente, visitou a loja em Santana do Livramento e, na sequência, soube da oferta de venda em Alegrete.

Oportunidade de tornar-se empresário e desenvolver um trabalho que mudou sua vida. No início a Interneith funcionava apenas como escola de cursos de informática.

Em 2002 a empresa notou a necessidade de implantar novos cursos, em novas áreas para oferecer um suporte maior aos seus alunos, que buscam conhecimento também na área comercial.

No ano de 2003 a Interneith começou a ganhar espaço em outras cidades do nosso estado, levando vários cursos livres, em diversas áreas comerciais, já tendo formado hoje mais de 30.000 aluno sem seus cursos.

Empreendedores corajosos investem, mesmo durante a pandemia

No ano de 2004 a Interneith começou a trabalhar com assistência técnica, aos poucos foi percebendo a necessidade de reposição de peças para suprimentos de informática, surgindo então o setor de vendas.

No ano de 2005 a empresa começou aos poucos a trabalhar com vendas de computadores, este novo empreendimento da empresa ganhou espaço no mercado após o sucesso em sua Campanha de Marketing, tendo o reconhecimento dos clientes nesta área.

A Interneith contava com cursos na área de informática para todas as idades, cursos livres na área comercial e empresarial.

Em 2009 nasceu o provedor de acesso internet banda larga e no ano seguinte começou a atender fazendas e comunidade no interior do município.

As últimas homenagens serão na Funerária Angelos, a partir das 20h, na rua Daltro Filho. Às 15h o corpo será cremado no Crematório Jardim Montanha Dos Vales.

Emerson deixa um filho.