Emoção e devoção na missa de catequese da Igreja Católica em Alegrete

A Catequese da Eucaristia da Igreja Católica de Algrete foi realizada na missa, do último domingo, na Matriz. Os ainda pequenos cristãos estavam em destaque no templo sob o olhar carinhoso de seus familiares e demais cristãos que participaram dessa missa especial para as 49 crianças e pré-adolescentes que fizeram a primeira comunhão aqui na cidade.

Catequese na Igreja Católica em Alegrete

O Padre Pedro Navarro falou aos catequizandos, na liturgia, o que significa aos 49 jovens que fizeram a catequese a importância da Igreja nessa caminhada de fé, lembrando que a eucaristia deve estar na vida de cada e se disse muito feliz por todos. ”Vivam de tal forma a vida de vocês que nada impeça a sua Eucaristia”. Ela ( a Eucaristia )é uma postura de vida capaz de influir na forma de pensar e de relacionar-se com outras pessoas e com a família. O momento foi tão especial que o Padre Pedro chorou na hora que se dirigiu aos catequizandos.

Padre Pedro Navarro

A coordenadora do grupo, Ivone Mendonça, disie que foi um domingo iluminado e agradeceu às famílias e as catequistas. Com esse passo todos os que participaram se aproximaram mais de Deus nessa caminhada da fé católica