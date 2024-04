Último dia para regularizar o Título de Eleitor de maneira virtual

O prazo para regularizar o Título de Eleitor termina nesta terça-feira (9). A medida informativa visa deixar o maior número de eleitores aptos para votar nas eleições municipais que acontecem no mês de outubro deste ano.

A partir da tarde de hoje, o eleitor sem as digitais cadastradas precisa comparecer ao Cartório Eleitoral até o dia 8 de maio. Quem for tirar o título eleitoral pela primeira vez, também precisa coletar a biometria de forma presencial. Em novo endereço no centro da cidade, o Cartório eleitoral agora está localizado na Rua Luiz de Freitas 206, ao lado do CFC.

O cidadão poderá requerer, por meio da internet, alguns procedimentos. Estão disponíveis serviços como primeira via do título, mudança de município (transferência), alteração de dados pessoais, alteração de local de votação por justificada necessidade de facilitação de mobilidade ou revisão para a regularização de inscrição cancelada.

Segundo apurado pela reportagem do PAT, a procura dos eleitores para regularizar algumas situações está bem baixa. Um servidor relatou que ainda está longe do período eleitoral e por esse motivo a regularização está baixa, “é aquela história do brasileiro, sempre para última hora”, salientou o alegretense.

