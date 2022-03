Empreendedores do Turismo Rural do Alegrete participam da Expoagro Afubra

A Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo (Sedetur), informa que empreendedores do Programa Municipal de Turismo Rural de Alegrete participaram do 13º Seminário Regional de Turismo Rural na última quinta-feira, 24, em Rio Pardo-RS.

O evento é uma promoção da Associação de Turismo da Região do Vale do Rio Pardo (ATURVARP) com apoio da EMATER, SENAR-RS e Governo do Rio Grande do Sul, e faz parte da programação da 20ª Expoagro Afubra, considerada a maior feira da Agricultura Familiar do Brasil e com maior destaque à atividade de turismo rural no Estado. Os expositores que oferecem seus serviços e produtos com apelo turístico.

O evento contou com a presença do Secretário Estadual de Turismo, Ronaldo Santini, que enfatizou o crescimento da atividade em diversas regiões.

Na sexta-feira, 25, os alegretenses realizaram visitas em Santa Cruz do Sul-RS com a coordenação da Turismóloga do SENAR-RS, Claudiana Y. Castro. O primeiro empreendimento visitado foi o Sítio Pedagógico Paraíso, na Rota Germânica do Rio Pardinho. Na ocasião, houve integração junto a outras comitivas dos municípios de Ibirubá e Soledade. O local é um ambiente de ensino-aprendizagem, de produção de alimentos saudáveis, arte e reciclagem, tratamento dos resíduos, bem como subsídios para escolas trabalharem temas transversais da educação e conteúdos de forma interdisciplinar. Além da hospedagem, o empreendimento oferece atividades nos diversos espaços, entre eles: eco container, casa centenária, estação de tratamento de resíduos, memorial, minhocário, composteira, reciclagem, espiral de temperos, museu dos arados, horta bauerngarten, jardins dálias, rosas e gladíolos, relógio do corpo humano, relógio do sol, sistema agroflorestal, pomar, condomínio do banguela, lagos, aves terrestres, aves aquáticas, galpão, fogueira, cascatinha, jardim tropical, jardim das palmeiras, jardim rupestre, jardim dos sentidos, esporte e lazer, casa paz, arca de noé, área de reflorestamento, trilhas, áreas para caminhadas e espaço para oficinas.

Ao meio dia, o almoço foi no restaurante Verde Vale ao som do canto alegretense, cantado pelo músico Gabriel Gaier, onde foram recepcionados. Pela tarde, a visita foi no Sítio Sete Águas, localizado nas margens do rio Taquari Mirim, que integra o Roteiro Caminhos da Imigração. No local, funcionam serviços de restaurante, pousada, área de camping e espaço para festas. Os clientes possuem acesso a cabanas familiares com churrasqueira e infraestrutura completa, sendo possível desfrutar áreas de piscinas, pracinhas, museu, campos, pesque e pague nos lagos, tirolesa e piquenique com produtos típicos da culinária alemã e italiana.

Para a Secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Caroline Figueiredo, a gestão têm realizado várias ações de fomento ao desenvolvimento de novos negócios na cidade, sendo a capacitação de empreendedores do turismo uma das áreas de maior atuação, ressaltando a parceria para viabilidade desta missão técnica, o apoio da procuradoria do município, das secretarias de Saúde, de Finanças, de Administração, em especial os setores de Legislação, Compras, Contabilidade e o Gabinete do Prefeito Marcio Amaral.

As visitas foram organizadas pela Prefeitura do Alegrete, através da Sedetur, e contou com o apoio do SENAR-RS. Conforme o Diretor de Turismo de Alegrete, Leonardo Cera, o objetivo foi proporcionar aos participantes do Programa Municipal de Turismo Rural a vivência em empreendimentos do setor para troca de conhecimentos com empreendedores do ramo, a fim de possibilitar a inovação e ideias de negócios a serem replicados e adaptados para as propriedades em Alegrete. Também integrou a delegação a servidora do administrativo da SEDETUR, Paula Fernanda França e a extensionista rural social da Emater-RS, Ascar Nitiele Rigola da Silva, que auxiliaram na organização das atividades.