Emprego formal avança e Alegrete encerra agosto com saldo positivo

Depois de um trimestre negativo a cidade mostra uma retomada da economia que está dando seus primeiros passos com o retorno dos cidadãos ao mercado de trabalho. Em julho o município já havia sinalizado reação com o saldo de 37 empregos com carteira assinada.

O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgado na última quarta-feira (29), pelo Ministério do Trabalho e Emprego, evidenciou uma melhora nos números de empregos formais em Alegrete.

Segundo dados apurados pelo Caged referente ao mês de agosto a cidade de Alegrete registrou 302 admissões e 252 desligamentos, fechando o oitavo mês do ano com um saldo positivo de 50 postos de trabalho com carteira assinada. Os setores de comércio e indústria tiveram uma retração. No comércio em agosto, a cidade encerrou 110 postos de trabalho e acabou demitindo 88, um saldo negativo de 22. Já no setor de indústria, houve redução na criação de postos de trabalho. Foram geradas 40 vagas e 45 acabaram encerradas no final do mês.

Comércio registrou mais desligamentos em agosto

Destaque para o ramo de Construção que criou 41 postos de trabalho e apenas 16 foram desligados. Já a área de Serviços teve um crescimento na criação de vagas. Foram 116 contra 65 desligamentos em agosto. No acumulado do ano somam-se 2.023 admissões e 1.888 desligamentos (saldo de 135).

Nos últimos 12 meses, ou seja, de setembro do ano passado até agosto de 2021, Alegrete está com 2.911 admissões e 2.719 desligamentos, o saldo de 192 postos de trabalhos mantidos.

No Rio Grande do Sul foram 109.402 vagas formais e 97.601 desligamentos, com um saldo de 11.801 vagas. No total, o estado contabiliza 2,6 milhões de trabalhadores com carteira assinada. A área de serviços lidera o volume de contratações, com 42.568 vagas e 35.122 demissões, seguido do comércio com 28.183 admissões e 25.432 demissões. Apenas a indústria verificou mais desligamentos (29.214) que contratações (28.891).

O Brasil criou 372.265 postos de trabalho com carteira assinada em agosto, de acordo com dados divulgados nesta quarta-feira (29) pelo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho.

O nono resultado positivo consecutivo do indicador é fruto de 1.810.434 contratações e de 1.438.169 demissões no período. No acumulado dos oito primeiros meses de 2021, foi registrado saldo positivo de 2.203.987 empregos, decorrente de 13.082.860 admissões e de 10.878.873 desligamentos.

O governo também informou que o salário médio de admissão foi de R$ 1.792,07 em agosto deste ano, o que representa uma queda real, com os valores sendo corrigidos pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), de R$ 25,78 em relação a julho de 2021 (R$ 1.817,85) e, também, na comparação com agosto do ano passado, quando somavam R$ 1.905.46.