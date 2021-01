Empresa que faz transporte aos assentamentos ameaça parar devido às condições da estrada

Compartilhe















A empresa Borba que faz o transporte até os assentamentos Novo Alegrete e Unidos pela Terra, localizados no Passo Novo, aqui em Alegrete, comunicou à Prefeitura que se caso a estrada que dá acesso aos locais não fosse reparada, iriam parar o serviço.

O prefeito Márcio Amaral diz que a estrada, realmente, precisa de manutenção. Eles informaram que iriam suspender o transporte a partir do dia 15 de janeiro. O INCRA enviou recurso e a Prefeitura contratou uma empresa terceirizada para realizar esse serviço. A previsão é de que o trabalho inicie na próxima semana. No total são 16km de estrada entre os corredores das Taquareiras e Kerpel, que dá acesso aos assentamentos no Município.

Vera Soares Pedroso

Foto Rádio Tchê Alegrete