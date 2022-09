Empresa reabre 5 dias depois de ter parte da sua estrutura incendiada

Share on Email

No último dia 22 de setembro um incêndio interrompeu as atividades de uma empresa(Rei das Coxinhas), em Alegrete.

O sinistro deixou todos chocados, mas ao mesmo tempo, gratos pois não houve feridos. Em um período recorde, com auxílio de amigos, familiares, funcionários e vizinhos, conseguimos restabelecer nossos serviços, destacou o empresário e proprietário Yago Duarte Prates.

Na manhã desta quarta-feira (28), a empresa volta a abrir suas portas ao público, a partir das 9h. O fogo, no início da noite do último dia 22, de acordo com funcionárias, iniciou na parte dos fundos.

Elas estavam na área de venda e todos os equipamentos da cozinha, como fritadeira, desligados.

Em dado momento, ouviram um estrondo e perceberam o fogo e a fumaça. Imediatamente, saíram para área externa e acionaram os Bombeiros.

O proprietário agradece a todos pelo carinho e solidariedade. A empresa atua há dois anos e tem oito funcionários.

Também foi realizado um agradecimento especial aos Bombeiros que atenderam a ocorrência.

Veja aqui um vídeo sobre o ocorrido.