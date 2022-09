Iniciou o ensaio da invernada veterana do Grupo Nativista Ibirapuitã

Com o lema no Reponte do Folclore Cultivamos nossas Raízes, o Grupo Nativista Ibirapuitã iniciou um trabalho com os que já passaram da juventude.

O trabalho agora, também, é com a invernada veterana do Grupo que possibilita aos que gostam de dançar integrar o novo elenco de dança. No dia 26 iniciou mais uma página dessa casa de cultura, com o slogan dançar cura tristeza, melhora o humor, aquece o corpo e apaga qualquer dor, iniciaram os ensaios das invernada veterana, com pessoas acima de 30 anos.

Veterana do Grupo Nativista Ibirapuitã

E o início do trabalho mostra que os que estão um pouco mais velhos estão empolgados para dançar o melhor do floclore e tradição gaúcha.

Os ensaios são as segundas e quartas- feiras a partir das 21h30min e os professores são Rafael Machado e Tayara Carús.