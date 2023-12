Empresas da Venâncio dão exemplo e não colocam lixo na rua no dia que a coleta não passa

Pelo menos três empresas do circuito de bares e hamburguerias, da rua Venâncio Aires, deram um exemplo ao conseguir armazenar os detritos produzidos em suas empresas por conta da movimentação do feriadão de Natal. Eles só colocaram os sacos na rua no dia 26, evitando assim que o lixo se acumulasse nas calçadas no feriado do último dia 25.

A observação vem baseada no que houve em muitas ruas do Centro, em que na manhã do dia 26 a cena de containers transbordando e com lixo sobre as calçadas mostrou o desrespeito de muitos com o visual da cidade.

A solicitação da Secretaria de Meio Ambiente que realiza essa atividade em Alegrete é justamente para que todos façam essa atitude e não coloquem lixo nos dias que a coleta não vai passar Os garis são trabalhadores e, também, tem direito ao feriado junto as suas famílias na virada de mais um ano.