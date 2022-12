Empresas têm mais prazo para solicitar remissão na taxa de coleta de lixo durante a pandemia

A Secretaria de Finanças e Orçamento, divulgou o edital n° 105/2022, nesta sexta-feira, 02, o qual prorroga a convocação para o credenciamento de concessão de remissão de IPTU e Taxa de Coleta de Lixo, referente ao edital n° 094/2022. Desta forma, o prazo se estende ao dia 16 de dezembro.

Serão credenciadas as empresas que tiveram suas atividades suspensas durante o período de pandemia (2020-2021) – com início em 18 de março de 2020 para possível remissão das taxas supracitadas.

Poderão participar empresas com estabelecimento fechados em decorrência da pandemia com o sistema de barreiras do Governo do Estado por um período de mais de 60 dias corridos ou alternados, não sendo consideradas atividades essenciais.

As empresas devem estar no exercício efetivo de suas atividades com o alvará de funcionamento ou inscrição municipal, estar em dia com o Município e sem execução fiscal ajuizada até março de 2020

A matrícula de IPTU e a taxa de coleta de lixo deverá estar devidamente regularizada no Município, sendo uma matrícula para cada estabelecimento comercial, ou devidamente desmembrada para uma possível verificação da área destinada à atividade comercial.

As empresas não podem ter recebido nenhuma autuação por infringir alguma restrição de exercício de atividade elencada pelos decretos municipais do Covid.

Os interessados em obter os recursos deverão realizar o pedido com a documentação solicitada em anexo junto ao protocolo da Secretaria de Finanças e Orçamento, no Palácio Ruy Ramos, localizado na Praça Getúlio Vargas.

A seguir, confira o edital na íntegra:

Edital n° 094/2022

Edital n° 105/2022