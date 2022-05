Enchente destruiu a casa e tudo que familia dos Canudos tinha

Nesses últimos dias a cidade passou por momentos delicados em decorrência de mais uma enchente que retirou mais de 2 mil pessoas de suas residências.

Foram muitas ações para que as famílias fossem retiradas de suas casas sem perdas maiores, porém, sabe-se que muitas pessoas perderam móveis, pertences pessoais, entre outros objetos.

O nível do Rio Ibirapuitã chegou a 12m acima do normal. Entre as famílias que saíram de suas residências, o PAT, recebeu um pedido de ajuda, de uma mãe com uma criança de três anos.

Ela disse que, o companheiro está trabalhando em outro município na colheita da maçã e quando ela percebeu não tinha muito o que fazer e o pouco que tinha ficou destruído pela enchente.

Eugênia Araújo Prates residia com o filho no bairro Canudos.

“É de conhecimento de todos que muitas famílias estão precisando de auxílio, porém, se alguém puder direcionar algo para ela e o filho, pelo menos neste recomeço. Uma geladeira, um sofá, uma cama, entre outras doações.

É uma triste realidade esse recuo das águas quando as pessoas percebem que perderam o pouco que tinham. “- descreve uma amiga que está auxiliando Eugênia.

A mulher está com o filho na casa da amiga e busca auxílio para refazer seu lar.

Quem puder auxiliar pode ir até o endereço, rua Cariri – 487 – no bairro Prado, para falar com a jovem mãe que está na casa da amiga com o filho.