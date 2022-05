Impasse no número de ônibus provoca suspensão das atividades letivas no IFFar

No final da tarde de sexta-feira(6), a direção do IFFar, publicou uma nota em razão da suspensão das atividades letivas diurnas nos dias 9 e 10.

O motivo alegado é em razão da falta de transporte escolar que possa contemplar toda a necessidade acadêmica. Conforme a nota e o que já foi observado pela empresa Fronteira Oeste, a partir da próxima segunda-feira passa a vigorar o contrato entre Prefeitura e empresa. Ficou estabelecido, conforme edital, apenas o mínimo, ou seja, três ônibus.

Contudo, a Instituição de ensino pontua a necessidade de, no mínimo, cinco veículos.

Veja a nota da Direção do IFFar:

Na próxima segunda-feira (09/05) inicia a vigência do contrato entre a Prefeitura de Alegrete e a Empresa Expresso Fronteira D’Oeste, que será responsável pela linha de transporte coletivo Alegrete x Passo Novo (IFFar). No referido contrato serão contempladas 3 linhas, sendo que seremos atendidos por 3 ônibus (mínimo estabelecido no contrato). Apesar de vários esforços/tratativas, não foi solucionado o problema da inclusão de mais 2 ônibus para atender a demanda atual do turno diurno.

Desta forma, estão suspensas as atividades letivas dos dias 09 e 10/05/2022 no turno diurno, tendo em vista que seriam necessários 5 ônibus para atender nossa demanda atual, para garantir o acesso de todos os usuários na Instituição. O turno da noite permanece mantido, visto que os 3 ônibus contemplam a demanda atual deste turno.

O Campus permanece com expediente durante os 3 turnos, sendo que a reposição destes dois dias letivos para os cursos diurnos será realizada posteriormente, em data a combinar.

A Direção do Campus, juntamente com a Reitoria do Instituto Federal Farroupilha, está buscando uma solução para a situação junto aos responsáveis pela concessão do transporte, contando com a interlocução do Ministério Público.

A posição da empresa:

A Expresso Fronteira D’Oeste Ltda, a partir de segunda-feira, como concessionária do serviço, deixando para trás a condição de permissionária(a título precário) público, irá atender o que está previsto no edital. Edital esse, que não sofreu nenhum tipo de impugnação na sua fase externa.- explicou a direção através do diretor- Rodrigo Perini.