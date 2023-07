Encontro da formação continuada para gestores debateu os desafios da educação inclusiva

No último dia 4 de julho, foi realizada em Alegrete, a segunda ação da formação continuada para gestores da rede municipal de Alegrete, no Centro Cultural Adão Ortiz Houayek, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação.

Essa formação faz parte do projeto de extensão “Gestão democrática: grupos dinamizadores e colegialidades em espaços formativos e autotransformativos”, coordenado pela professora Calinca Jordânia Pergher em parceria com diversos servidores do IFFar, além das bolsistas Beatriz Corrêa da Rocha e Manuele Vargas Braga Julio.

A temática da palestra expositiva-dialogada foi “Práticas e desafios da Educação Inclusiva”, ministrada por Mariele da Silva Vieira, Tradutora e Intérprete de Libras e Coordenadora de Apoio à Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas (CAPNE), e Michele Lopes Leguiça, Professora de Atendimento Educacional Especializado e Membro do Núcleo de Apoio à Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas (NAPNE), ambas do IFFar – Campus Alegrete.

A abertura do encontro foi realizada pela professora Quelen Gomes, representante do setor pedagógico da Secretaria Municipal de Educação. Também estavam representando o setor pedagógico a Márcia Roos(coordenadora do atendimento educacional especializado) e a Cláudia Reston (membro do apoio pedagógico na secretaria).

A professora Calinca Pergher fez a fala inicial em nome do projeto de extensão. Estiveram presentes gestores da rede municipal de ensino, especialistas e orientadores educacionais e representantes do conselho municipal de Educação, além das professoras do IFFar, Gabriela da Ros de Araújo e Tanize Gonçalves da Silva.

Ao início da palestra, Mariele levantou o questionamento “Que inclusão buscamos?” e, a partir disso, ela e Michele discutiram sobre o histórico da inclusão escolar, os desafios a serem superados e os principais problemas enfrentados pela escola e pela gestão na promoção da inclusão. Foi enfatizado que a educação deve ser inclusiva e não especial, abordando temáticas como atendimento educacional especializado (AEE), relações sociais, objetivos da escola, inclusão na prática, formação continuada, ética na exposição de informações, fluxos de encaminhamentos e acompanhamentos, singularidades dos alunos e estratégias pedagógicas diversificadas, entre outros tópicos.

Após uma pausa para intervalo, foram entregues papéis para os gestores, que foram convidados a responder algumas questões, como “O que é inclusão?” e “Quais casos a equipe diretiva detecta na escola?”.Ao retornar a plaestra, houve um debate sobre “Como incluir, com ou sem diagnóstico?”. As ministrantes enfatizaram a importância de considerar as especificidades de cada aluno, incentivando o registro detalhado do histórico e diagnóstico, porém destacando que é possível promover a inclusão mesmo na ausência de um diagnóstico formal. Durante essa discussão, os diretores compartilharam suas visões sobre o tema e as dificuldades enfrentadas. O encontro terminou com um registro coletivo do momento de troca e aprendizagens.

Fotos e Fonte: assessoria de comunicação do IFFar