Trabalhador rural, com carrinho de mão, tapa buraco de rua na Cidade Alta

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Porém no domingo(09), uma cena inusitada chamou atenção próximo a unidade militar da 2ª Cia Comunicações. Um senhor que trabalha na área rural cansado de solicitar que fizessem manutenção em buracos da rua resolveu agir por conta. Com um carrinho de mão ele foi tapar os buracos da rua que margeiam o muro da unidade e outra à esquerda do quartel.

É preciso reconhecer e agradecer aos profissionais da da Santa Casa

Trabalhador rural tapando buracos da rua

Depois de despejar a terra em cada buraco ele foi com a pá para espalhar o cascalho, e com os próprios pés socou o material nas ruas Martin Luter King e Paul Harris. Uma moradora observa que já fizeram vários pedidos à Prefeitura para que melhorem a situação destas ruas e não foram atendidos, consideram que estão esquecidos.

Violência doméstica: homem quando bebe fica violento e agride a irmã

O secretário de infraestrutura, Mário Rivelino Soares, informa que já fizerem reparos naquelas ruas e que uma equipe vai verificar o problema para ver o que se pode fazer para melhorar aquelas ruas.