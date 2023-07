Caso de menino que ajustou chinelo do lixo ao pé resultou numa corrente de solidariedade

O caso de um menino que estuda em uma escola da Zona Leste, que pegou um chinelo do lixo, ajustou ao pé, colocou um prego para ir à escola, comoveu muitas pessoas em Alegrete. A ponte para que as pessoas chegassem a esta família foi por meio da vice-presidente da Associação de Bairros de Alegrete, Tânia Branco. Ela conta que tão logo a notícia foi postada, “choveu” de mensagens pelo whats e ligações para o seu telefone de pessoas querendo ajudar.

-Eu me comovi com tanta solidariedade e agradeço a quem fez a notícia, porque na verdade essa pessoa que, também, não conheço foi sensível e fez a verdadeira ponte para esta ação de ajuda ao próximo, destacou a líder comunitária. Muitos pediram meu pix e eu dizia, não: vocês devem ir direto ao local até para conhecer a realidade. Conta que muitos além de calçados e roupas para as crianças, doaram cestas básicas à família. Tudo isso foi muito rápido e, com certeza, essas crianças ficaram felizes com tudo e com as barras de chocolate que levaram a elas, enfatiza.

Kamila da Quitéria foi das que viu a notícia e se comoveu muito e, imediamente, gravou em seu stories solicitando ajuda aos filhos de religião. – Eu disse que ia pegar nas casas e compraria o que desse para levar a essas crianças, porque eu e meu marido sabemos que os pequenos não entendem e deve ser muito triste passar por dificuldades sem ter o que comer, vestir e calçar. E assim muitos ajudaram o pedido e pude ir até essa família, disse a religiosa.

Outra família que ao ler a reportagem se sensibiliozu foi a do militar reformado, Peres Filho, que junto com a esposa comprou chinelos, tênis e meias e alimentos para levar à famila que disse ser bem necessitada.