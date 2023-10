Energia normalizada: RGE investiga possível caturrita como causa de problema na rede

O pássaro teria encostado nos fios próximo à AABB, fazendo com que eles se tocassem e ocasionassem um curto-circuito que resultou no problema no Kut 11 do religador 847694. Foi isso que os trabalhadores da RGE constataram e acreditam ser a causa. O pássaro foi encontrado enganchado nos fios e morto na rede.

Pescaria com fios de alumínio e sem peixe resulta em apreensão de carro e três pessoas conduzidas à DP

Problemas com animais acontecem e podem provocar falhas na rede de energia da RGE, como ocorreu no mês passado em Manoel Viana, quando um bugiu atingiu os fios e causou um curto-circuito.