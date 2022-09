Enfermeiros e técnicos paralisam atividades em Alegrete

Profissionais de enfermagem das unidades de saúde de Alegrete se concentraram no calçadão da cidade. Esse ato faz parte da paralisação nacional da categoria. Neste dia (21) não há serviços de enfermagem em nenhuma unidade de saúde Alegrete.

Paralisação dos técnicos de enfermagem em Alegrete

Com camisetas e balões pretos eles fizeram a paralisação em protesto pela suspensão do piso da categoria aprovado por Lei e suspenso por um ministro do STF. A medida foi em função de ver se as prefeituras e os próprios hospitais teriam saúde financeira de pagar o novo piso da Enfermagem.

Ele vão estar no calçadão durante todo o dia de hoje. A mobilização da categoria em Alegrete iniciou no último dia 7 de setembro.