Dia de desmontar os carros temáticos dos Festejos de 2022

Depois de intensos dias de muito trabalho até colocar o Desfile Temático na rua, como um dos grandes eventos dos Festejos de 2022, o trabalho ainda continua.

E depois do Desfile de 20 de setembro, a quarta- feira (21) foi dia de demsontar os carros temáticos.

Desmonte do carros temáticos

O coordenador da 4ª Região Tradicionalista, Marcos Saldanha Junior, e mais outros ajudantes realizaram este trabalho no Parque de Máquinas. Ele disse que o material utilizado na decoração dos carros será guardado na sala da 4ª Região ao lado do Museu do Gaúcho.

-Foi uma retomada de muita garra e vontade de todos de fazerem o melhor por nossa tradição. E com apoio e união mostramos a todo o Rio Grande do Sul o melhor de nossa tradição gaúcha, enfatiza.