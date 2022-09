Enfermeiros e técnicos protestam contra suspensão do piso da categoria

Share on Email

Primeiro com o Desfile Militar, com grande participação de militares e viaturas. Na sequência, os produtores colocaram centenas de máquinas nas ruas, em referência aos 200 anos da Independência do Brasil.

E, num ponto da esquina da Rua Tamandaré, enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliares se concentraram e depois passaram na Praça Getúlio Vargas protestando contra a suspensão do piso da categoria pelo Ministro do STF, Luis Barroso.

Na pandemia, foram os que mais trabalharam ajudando a salvar pessoas, e agora são considerados gastos ao país, lembraram alguns profissionais da área.

Enfermeiros e técnicos mobilizados pelo piso da categoria

Oitenta profissionais com balões pretos e cartazes participaram do ato. Eles querem a manutenção do piso que foi determinado por Lei e dizem que vão continuar mobilizados pelos seus direitos.