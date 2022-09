Alegrete registra um dos maiores desfiles militares da história

A independência do Brasil aconteceu em 7 de setembro de 1822, quando Dom Pedro I proclamou a independência às margens do Riacho Ipiranga, na atual cidade de São Paulo. Com isso, o Brasil rompeu sua ligação com Portugal e consolidou-se como nação independente.

Este 7 de setembro é especial: comemoramos os 200 anos da Independência do Brasil.

Alegrete, pela sua posição geográfica, na linha de fronteira, tem seis unidades militares.

E desde ontem (6), os tanques e máquinas das unidades militares já estavam se posicionando nas ruas para o Desfile deste 7 de setembro. foram cerca de 100 veículos.

Desde muito cedo os militares do 6º RCB, 12º BE Comb Bld.;10º B Log; 12ª Cia Com., 2ª Cia Mecanizada e mais o HGU estavam apostos para um dos maiores desfiles da história do Município.

É o primeiro desfile desde 2019, em razão da suspensão em decorrência da pandemia. Foram mais de 900 militares e todas as máquinas e viaturas na rua.

E com o garbo e disciplina que são peculiares, as unidades militares ao som da banda da Guarnição prestaram a sua homenagem aos 200 anos da Independência do Brasil.

Um 7 de setembro de muito patriotismo aos que servem à Pátria em Alegrete. Como sempre, o Desfile Militar levou um bom público à Praça Getúlio Vargas.

No palanque, autoridades e militares prestigiaram uma demonstração incomparável de amor à Pátria.

Após o desfile militar, ocorreu o desfile cívico dos órgãos de segurança do Município. Com as viaturas dos Bombeiros, Polícia Civil, Susepe e Guarda Municipal. A Brigada Militar em razão do contingente de efetivo, não pode participar.

Em 2022, comemoramos a histórica data dos 200 anos de nossa independência de um país continental, mesclado de várias raças e que acolhe povos de muitas nações que aqui vêm para buscar oportunidades neste gigante de um dos maiores litorais do Planeta e rica biodiversidade tropical. Um país que produz alimentos ao mundo pela vasta área produtiva. De um povo com diferentes sotaques regionais, mas com um só coração- ser brasileiro. Os escoteiros também desfilaram.

A História

A independência foi resultado de um processo de desgaste nas relações entre os colonos brasileiros, sobretudo da elite, com Portugal. Isso teve relação direta com a Revolução Liberal do Porto de 1820, mas podemos considerar que tudo começou com a transferência da família real portuguesa para o Brasil, em 1808.

A transferência da família real foi uma consequência da Era Napoleônica e motivada pela invasão de Portugal pelas tropas francesas. A mudança da família real portuguesa para o Rio de Janeiro foi, portanto, uma fuga. Após se instalar no Rio de Janeiro, foi iniciado o que ficou conhecido como Período Joanino.

Esse nome faz referência a D. João VI, regente que esteve à frente de Portugal e só se tornou rei português a partir de 1816. Aqui no Brasil, d. João VI realizou uma série de medidas que contribuiu para a modernização do Brasil, promovendo desenvolvimento econômico e florescimento cultural e artístico.”